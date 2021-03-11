В Мурманске ищут поджигателя квитанций в жилом доме

Жители дома №10 на улице Виктора Миронова в Мурманске ищут поджигателя. Фото: Скриншот видео
Что происходит в головах у таких людей-вредителей, представить сложно. Но все-таки можно догадаться, что явно это делают не от хорошей жизни.
Так, жители дома №10 на улице Виктора Миронова в Мурманске ищут поджигателя.
- Кто знает этого человека? Отпишитесь. Видео с камеры соседки, - такой пост в группе "Мурманск" разместил Алексей Алексеев.
Неизвестный мужчина с сигаретой во рту зашел на один из этажей многоэтажки и стал поджигать квитанции, которые торчали из почтовых ящиков. Все произошло в первом часу ночи 11 марта. Убедившись, что бумага горит, поджигатель неторопливой походкой удалился.
Его лицо записала камера видеонаблюдения, так что есть шанс, что злоумышленника быстро найдут.
Напомним: жители Мурманска предупреждают о незнакомцах, которые пытаются попасть в незапертые квартиры. По домам ходят подозрительные женщины.
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