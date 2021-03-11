Ледокол "Илья Муромец" нашел в Баренцевом море то, что может оказаться затонувшим судном

Ледокол уже обнаружил на дне Баренцева моря какой-то большой объект, который может быть затонувшим судном. Фото: Пресс-служба Северного флота

На прошлой неделе ледокол Северного флота "Илья Муромец" вышел в Баренцево море в рамках совместной комплексной экспедиции с Русским географическим обществом. Она проходит в рамках патриотической акции "Помни войну".

- В настоящее время ледокол Северного флота действует в центральной части Баренцева моря, вблизи границ ледовой кромки. Исследовательская группа производит съемку рельефа дна, попутно обследуя район с целью поиска погибших в годы войны кораблей и судов союзников, прежде всего, из состава печально известного конвоя PQ-17, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Первые результаты уже есть. Ледокол уже обнаружил на дне Баренцева моря какой-то большой объект, который может быть затонувшим судном. Точно сказать можно будет после того, как находку обследуют. Этим займется уже многофункциональное судно тылового обеспечения Северного флота "Эльбрус".

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