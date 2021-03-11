Дорога Заполярный-Сальмиярви закрыта из-за непогоды

Дорога Заполярный-Сальмиярви закрыта с 9.00 11 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как и предупреждали синоптики, с вечера 10 марта в Мурманской области ухудшилась погода. Вторая неделя весны не радует теплом: в регионе мороз до -28, сильный ветер и метель.

Из-за этого с десяти часов вечера среды закрыта дорога на Териберку. А теперь к ней присоединился еще один участок.

- С 9.00 11 марта закрыта для проезда дорога Заполярный-Сальмиярви, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

Для расчистки дороги используются два грейдера, экскаватор, два погрузчика и две комбинированные дорожные машины. По данным МЧС, сильный ветер сохранится до конца 11 марта. Морозы же пока остаются с нами.

Дороги на Териберку и Заполярный-Сальмиярви откроют только когда водителям будет безопасно по ним ехать без риска попасть в снежный плен. Пока же и на открытых участках надо быть осторожными: под снегом скрывается гололед.

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