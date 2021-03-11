Из-за затянувшегося ремонта "Клавдии Еланской" из Островного в Мурманск летает вертолет

Из ЗАТО Островной в Мурманск можно добраться только на вертолете. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

13 января теплоход "Клавдия Еланская" встал на ремонт в плавдок СРЗ "Красная кузница" в Архангельске. Ожидалось, что уже в конце февраля судно вернется в строй, ведь это, по факту, единственная возможность для жителей ЗАТО Островной добраться до Мурманска и обратно.

Но ремонт затянулся в том числе из-за сильных морозов, поэтому сейчас теплоход все еще не может возить северян. Точную дату, когда "Клавдия Еланская" вернется в Заполярье, пока не называют, осторожный прогноз - следующая неделя.

А пока жителей ЗАТО спасает вертолет. Четыре авиарейса уже выполнены: 8 и 22 февраля, а также 1 и 8 марта. На подходе пятый рейс, запланированный на 15 марта.

- Стоимость перевозки одного пассажира и багажа воздушным транспортом акционерного общества «Вологодское авиационное предприятие» составит 1919 рублей. С собой пассажир может взять не более 20 килограммов клади. Предоставляется право бесплатного провоза с собой одного ребенка в возрасте не старше двух лет без предоставления ему отдельного места. Пассажиры с детьми в возрасте от двух до двенадцати лет имеют право на льготу в размере 50% от стоимости перевозки, - сообщили в администрации ЗАТО островной.

Напомним: из-за затянувшегося ремонта жители города едва не остались без продуктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Островной вертолетом доставили 2 тонны продуктов, но на всех не хватило. На днях в город прибудет теплоход, который привезет еще 8 тонн продовольствия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru