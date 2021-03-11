В Мурманске задержали 17-летнего закладчика наркотиков

Молодого жителя Мурманска задержали во время того, как он делал тайник с наркотиками. Фото: Олег ЗОЛОТО

17-летний житель Мурманска попался на распространении наркотиков. При этом молодой человек сам не употреблял запрещенные вещества, однако хотел легких денег. Поэтому нашел в Telegram канал, который предлагал плату за то, что юноша делал бы закладки.

Перед тем, как выйти на практику, юный мурманчанин прошел обучение, в котором ему подробно рассказали, как делать тайники и не попасться.

- Пройдя онлайн инструктаж и соответствующее обучение, юноша получил координаты и описание местонахождения тайника на улице Маяковского с психотропным веществом, содержащим с своем составе амфетамин. Подозреваемый извлек из "закладки" 6 свертков, общим весом запрещенного вещества более 2,97 грамма, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

После мурманчанин пошел в один их жилых домов на той же улице и сделал в подъезде тайник, куда успел поместить 0,51 грамма амфетамина. Остальное он не успел спрятать, так как его задержали с поличным. В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт психотропных веществ в крупном размере).

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