В Хибинах закончили поиски потерявшихся туристов из Санкт-Петербурга

В Хибинах 10 марта спасали туристов. Фото: Северо-Западный РПСО

В последнее время одно за другим поступают сообщения, что в Хибинах потерялись туристы или им нужна другая помощь. Так, 10 марта спасатели Кировска выезжали в горы на поиски двух туристов из Санкт-Петербурга, которые отстали от своей группы при прохождении перевала Восточный Арсеньева.

К слову, туристы в нарушение правил не зарегистрировались в МЧС. Еще одна деталь - петербуржцы пропали еще 9 марта, но почти сутки их товарищи молчали об этом.

- Незамедлительно на поиск выдвинулась поисково-спасательная группа. Одновременно в Мурманске была подготовлена группа усиления, готовая по команде выехать в Кировск. К 17.00 спасатели на снегоходах добрались до лагеря туристов, уточнили обстановку и начали поиск в долине реки Малая Белая (Лутнармайок). Примерно в 17:30 мобильные телефоны пропавших появились в сети. Связавшись с ними, спасатели выяснили, что потерявшиеся туристы, переночевав в лесу, благополучно вышли к обитаемым местам на озеро Малый Вудъявр. Никакая помощь им не требуется. Спасатели вернулись на базу, - сообщили в Северо-Западном РПСО.

И в тот же день спасатели выезжали к Умбозерскому перевалу, где их тоже ждали туристы. Они во время перехода поняли, что не могут дальше идти, так как не рассчитали свои силы. Их на снегоходах доставили от долины реки Каскаснюнйок к контрольно-спасательному посту "Куэльпорр".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Две автоколонны из Териберки в Мурманск и обратно выдвинулись в путь. Туристов, застрявших в Териберке, предупреждали о закрытии дорог (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru