Водителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

Погода не благоволит поездкам. Фото: правительство МО

Автовладельцев из Мурманской области и путешественников предупреждают об ухудшении погоды в регионе. О том, что метеоусловия совсем не благоволят к дальним поездкам, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

- Вечером 10 марта ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Поземок сохранится до конца суток, ночью на юге и в центральных районах Мурманской области ожидается мороз до минус 25-28 градусов, - отметили в ведомстве.

Так что лучше подождать, пока небесная канцелярия не угомонится.

Водителям рекомендуют уточнять прогноз погоды и состояние трассы перед выездом. Диспетчерская служба Мурманскавтодора работает круглосуточно, звонки принимают по телефону: 8(8152) 21-40-70.

О недостатках зимнего содержания региональных дорог можно сообщить в мессенджерах Telegram, WhatsApp или Viber на номер +7(921)178-61-27.

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