Следователи закончили проверку по пожару, случившемуся в жилом доме Мурманска во время ремонта лоджии

Возбуждать уголовное дело по пожару не стали. Фото: СКР по Мурманской области

2 февраля в Мурманске случился сильный пожар в доме №212 на проспекте Кольский. На первом этаже занялся огонь после хлопка. То, что перепуганные жильцы посчитали взрывом, на самом деле было хлопком газа из специального баллона.

В больницу попали два человека - хозяйка квартиры и рабочий, который проводил утепление и отделку лоджии, оборудование ему было нужно для ремонта.

- В ходе процессуальной проверки было установлено, что причиной пожара явилось воспламенение паро-, газовоздушной смеси в результате разряда статического электричества. В действиях мужчины, производившего ремонтные работы, признаки преступления отсутствовали, - сообщила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Возбуждать уголовное дело по пожару не стали.

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