Погода в Мурманске и области на 11 марта 2021 года: сильный ветер, до -28 градусов

В регионе сохраняются холода. Фото: Олег ФИЛОНОК

Пока что в Мурманской области сохраняются морозы, как бы нам ни хотелось весны. Что поделаешь, март в Заполярье - все равно, что зима.

- 11 марта в регионе будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный, поземок. Температура воздуха ночью -13-18, при прояснениях -23-28, днем -6-11 градусов. На дорогах гололедица, - рассказали в мурманском гидрометцентре.

Так как погода все еще морозная, жителям рекомендуется долго не бывать на улице, чтобы не заработать простуду.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня основным погодообразующим фактором на Кольском полуострове станет антициклон, смещающийся с районов Северной Европы в юго-восточном направлении. В это время ожидается преимущественно солнечная погода, порывистый ветер, температура воздуха будет постепенно повышаться. Так что есть вероятность, что скоро холода отступят.

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