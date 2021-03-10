В Мурманской области ночью похолодает до -28

Пока что холод уходить не будет, но все-таки синоптики осторожно нас радуют. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В последние дни в Мурманской области стоят морозы, а хочется тепла! На этой неделе в Каневке и вовсе столбик термометра опустился до -39,9.

Пока что холод уходить не будет, но все-таки синоптики осторожно нас радуют.

- 10-12 марта основным погодообразующим фактором на Кольском полуострове станет антициклон, смещающийся с районов Северной Европы в юго-восточном направлении. В этот период ожидается преимущественно солнечная погода, порывистый ветер, температура воздуха будет постепенно повышаться, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

А пока не убираем теплую одежду. 11 марта ожидается переменная облачность, зато не будет надоевших снегопадов. Ночью воздух охладится до 23-28 градусов, днем потеплеет до -6-11 градусов. Ветер будет умеренный, а также поземок.

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