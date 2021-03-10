Жителя Североморска ждет суд за оскорбление полицейских в сауне

На северянина завели уголовное дело по статье 319 УК РФ. Фото: Виктория МИНАЕВА

В январе этого года житель Североморска отправился в сауну "Маячок", чтобы как следует отдохнуть, однако досуг закончился для него судебным разбирательством.

Известно, что мужчина был подшофе и вел себя агрессивно, устроил погром и повредил имущество сауны. На буйного посетителя вызвали сотрудников отдела вневедомственной охраны Североморска.

- Полицейские, исполнявшие свои должностные обязанности по охране общественного порядка, попросили мужчину прекратить противоправные действия, однако тот в присутствии посторонних в грубой нецензурной форме оскорбил их, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В итоге в отношении северянина возбудили уголовное дело по статье 319 Уголовного кодекса РФ "Оскорбление представителя власти". Прокуратура флотской столицы направила дело в Североморский районный суд для рассмотрения по существу.

Теперь мужчине грозят исправительные работы на срок до одного года.

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