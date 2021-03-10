В Мурманске ищут 17-летнего подростка, который пропал две недели назад

Молодой человек ушел из дома по адресу: Ушакова, 11. Фото: "МурманСпас"

В Мурманской области снова стали пропадать люди. Так, в Мурманске повсюду ищут 17-летнего Игоря Будько, который ушел из дома (улица Ушакова, 11) еще 25 февраля. И вот уже две недели не известно, где подросток находится.

На момент исчезновения он был одет в белую кофту, синие джинсы и черную куртку. О приметах несовершеннолетнего не сообщается.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Игоре Будько, просят обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас" по телефонам: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 либо позвонить в полицию: 02 или 102.

Будем надеяться, что молодого человека скоро отыщут, и он вернется домой целым и невредимым.

Напомним: в Мурманской области ищут 44-летнего мужчину, который не выходил на связь два года. Местонахождение Ильи Уразова не известно.

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