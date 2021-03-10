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Чемпионат «Открой рот» пройдет в Кировске

Конкурсанты будут соревноваться на самое техничное и артистичное чтение
Вера СЛОНСКАЯ
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Это не про поедание гамбургеров или умении проглотить лампочку. Это про умение читать вслух.

Это не про поедание гамбургеров или умении проглотить лампочку. Это про умение читать вслух.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Закончился период заморозки культурной жизни Мурманской области, и люди стремятся наверстать все упущенное. Оказывается, самое ценное в этой жизни – живое общение. 13 марта в 18.00 в Кировском городском дворце культуры пройдет необычный чемпионат под названием «Открой рот».

И нет, это не про поедание гамбургеров или умении проглотить лампочку, а потом извлечь ее обратно (опасное дело, кстати). Это про умение читать вслух. Красиво и интересно.

Изобретенный в Новосибирске, этот чемпионат в 2019-2020 году получил мировой статус, в нем приняли участие представители 16 стран, а уже в 2021 году отмечает свой 10-летний юбилей.

- По правилам чемпионата, участники в неформальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты, жюри оценивает технику и артистизм чтения. Подготовиться заранее практически невозможно, выбор книги для прочтения вслух – лотерея. Интрига сохраняется до самого конца, - сообщают организаторы.

В жюри кировского этапа приглашены известные в агломерации люди: Анастасия Данилина, ведущий единственного в области ток-шоу "Большие разборки в маленьком городе", Валерия Охапкина, представитель администрации Кировска, Валерий Гнедой, обладатель титула «Молодой предприниматель-2020 года».

Для того, чтобы принять участие, нужно вступить в группу «Открой рот» в «ВКонтакте» и заполнить заявку на сайте.

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