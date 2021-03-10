В Хибинах потерялись два туриста из Санкт-Петербурга

В данный момент местоположение гостей региона не установлено. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 10 марта в Хибины выехали спасатели поисково-спасательного подразделения Кировска Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России. Они будут искать двух пропавших туристов.

- В 12.10 поступила информация в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Мурманской области, что при спуске с Восточного перевала Арсеньева незарегистрированной туристкой группы в количестве 15 человек потерялись два человека. Все туристы - жители Санкт-Петербурга, совершеннолетние, - сообщили в ОДС

В данный момент местоположение гостей региона не установлено.

Напомним: 9 марта спасатели уже помогали туристам - в ночь с 7 на 8 марта четыре человека застряли на снегоходной трассе у озера Малый Вудъявр на арендованной машине. Предчувствуя ночевку на морозе, туристы попросили вывезти их в город.

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