Андрей Чибис поздравил ученых ПИНРО со столетием института

К столетию ПИНРО хотели сделать официальное мероприятие, но пока ситуация с коронавирусом не позволяет провести его масштабно, поэтому планы отложили до осени. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сегодня, 10 марта, Полярный научно-исследовательский институт отмечает юбилей - 100 лет со дня образования. В этот день век назад Владимир Ленин подписал декрет об организации Плавморнина – Плавучего морского научного института.

В 2019 году ПИНРО присоединился к Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии.

- Мы гордимся тем, что институт находится в Мурманске, гордимся научными кадрами, которые работали и работают здесь по сей день. Наша главная задача – вместе с Росрыболовством, с правительством Российской Федерации не только не утратить этот научный потенциал, но и обеспечить развитие института и в дальнейшем», – подчеркнул губернатор, пожелав сотрудникам учреждения новых успехов в работе, а самому институту – процветания, - поздравил ученых губернатор Андрей Чибис.

К столетию ПИНРО хотели сделать официальное мероприятие, но пока ситуация с коронавирусом не позволяет провести его масштабно, поэтому планы отложили до осени. А пока в институте прошло открытое заседание ученого совета в очно-заочном формате.

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