Жители Мурманска предупреждают о незнакомцах, которые пытаются попасть в незапертые квартиры

Северянка призывает земляков быть бдительными и не забывать закрывать двери, ведь кто-то может воспользоваться тем, что они открыты, и проникнуть в помещение. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Хочу предупредить жителей Мурманска! Закрывайте входные двери! - так начинается пост Ирины Бабенко в группе "Мурманск".

Северянка призывает земляков быть бдительными и не забывать закрывать двери, ведь кто-то может воспользоваться тем, что они открыты, и проникнуть в помещение. Такие случаи, к слову, в Заполярье были: злоумышленники находили легкомысленных северян, заходили к ним домой и крали все, что было ценного в прихожих, в основном, сумки.

- За последние две недели в нашу квартиру пытались вломиться посторонние женщины! Первый случай произошел около двух недель назад, вечером, часов около шести, стали дергать ручку входной двери. Посмотрели, стоит женщина лет 30, открыли дверь, спросили что надо. В ответ кроме извините ничего не услышали. Быстро ушла. И вот сегодня [7 марта], в 22.00, та же история. Открыли, там уже другая стоит... извините и бежать, - продолжает рассказ Ирина Бабенко.

Как сообщили "КП" в УМВД по Мурманской области, заявление в полицию по данному случаю не поступало. Но, тем не менее, двери все же стоит закрывать.

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