Всего в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились уже 47 513 человека, 73 случая выявили за последние сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 10 марта 2021 года составило 993 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от COVID-19 умерли еще пять человек.

Всего в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились уже 47 513 человека, 73 случая выявили за последние сутки.

- В Мурманской области стабилизируется эпидемиологическая ситуация, поэтому региональное министерство здравоохранения возвращает к плановой работе ранее перепрофилированные под ковид ресурсы. С начала года в медучреждениях свернули 634 койки, в том числе 90 на прошлой неделе. Теперь коечный фонд в учреждениях, подведомственных региональному Минздраву и ФМБА, составляет 906 коек, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Заполярья.

Напомним: в Мурманской области также начинается четвертый этап тестирования на антитела к коронавирусу.

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