Экс-губернатору Мурманской области Марине Ковтун исполнилось 59 лет

Марина Ковтун была назначена врио губернатора указом Дмитрия Медведева от 4 апреля 2012 года. Фото: Правительство Мурманской области

10 марта исполняется 59 лет бывшему губернатору Мурманской области Марине Ковтун. Свой день рождения она встречает вдали от малой Родины, хотя и часто прилетает сюда на рыбалку, которую очень любит.

Марина Ковтун была назначена врио губернатора указом Дмитрия Медведева от 4 апреля 2012 года. Инаугурация состоялась 13 апреля, но 5 мая 2014 года Марина Васильевна подала заявление о досрочной отставки, чтобы стать "народным губернатором" - пойти на выборы и быть избранной уже северянами. 14 сентября того же года она получила 64,69% голосов и снова стала главой Заполярья.

21 марта 2019 года Марина Ковтун досрочно сложила полномочия, врио губернатора стал Андрей Чибис. Позже Марина Васильевна стала президентом "Русского лосося".

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