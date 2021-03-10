Татьяна Русскова стала министром развития Арктики и экономики Мурманской области

Постановлением губернатора Андрея Чибиса министром развития Арктики и экономики Мурманской области стала Татьяна Русскова, бывший министр экономического развития. Фото: Правительство мурманской области

На прошлой неделе министерство развития Арктики и экономики зарегистрировали в Мурманской области. Напомним, что о создании нового ведомства в правительстве региона сообщили в начале января.

Работавшее ранее министерство экономического развития Мурманской области уже переименование.

Постановлением губернатора Андрея Чибиса министром развития Арктики и экономики Мурманской области стала Татьяна Русскова, бывший министр экономического развития.

- Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 3 марта, - говорится в документе.

Также официально был зарегистрирован комитет молодежной политики Мурманской области. Курировать созданное ведомство будет заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. Комитет молодежной политики возглавил Егор Хаценко.

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