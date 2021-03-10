В Москве после долгой болезни скончался бывший начальник УВД по Мурманской области генерал Валерий Краев

Всю свою жизнь он проработал в правоохранительных органах: после завершения службы в армии устроился в милицию рядовым и дослужился до начальника УВД Заполярья. Фото: arpo.ru

Продолжительная болезнь забрала на 73 году жизни Валерия Краева, известного в Мурманской области как начальника УВД в период с 1988 по 1999 года.

Всю свою жизнь он проработал в правоохранительных органах: после завершения службы в армии устроился в милицию рядовым и дослужился до начальника УВД Заполярья. Как пишут в соцсетях, он был последним не приезжим руководителем этой структуры. Потом переехал в Свердловскую область, участвовал в боевых действиях в Дагестане. Награжден двумя орденами Мужества, государственными и ведомственными наградами Минюста, МВД и Минобороны России. В мае 2007 года уволился со службы из системы УФСИН по состоянию здоровья. В марте 2009 года учредил некоммерческую организацию «Фонд содействия органам правопорядка „Звезда"». В мае 2010 года защитил статус адвоката. Печатался в прессе и научных журналах.

«Комсомольская правда»-Мурманск» выражает соболезнование родным и близким Валерия Константиновича.

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