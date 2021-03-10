В Мурманске состоится день памяти Михаила Орешеты

В сообществе "Группа памяти Михаила Орешеты" уже почти месяц собирают статьи, новости, видео про Михаила Григорьевича. Фото: Михаил Кочу

8 февраля стало известно, что на 70-м году жизни остановилось сердце известного мурманского писателя, краеведа, историка Михаила Орешеты. Он умер на своем любимом Партизанском острове, помощь не успела прийти вовремя из-за непогоды.

В сообществе "Группа памяти Михаила Орешеты" уже почти месяц собирают статьи, новости, видео про Михаила Григорьевича, чтобы сохранить всю важную информацию об этом человеке-глыбе. Но сделать это можно будет не только виртуально, но и вживую, благо, ситуация с пандемией разрешает проводить мероприятия, в том числе и в библиотеках.

- 21 марта в 14.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится День памяти Михаила Григорьевича Орешеты. Вход свободный, - сообщили в группе в "ВКонтакте".

Главное не забывать по соблюдение масочного режима и использовать средства индивидуальной защиты.

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