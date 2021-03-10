Двух жителей Мурманска будут судить за игнорирование повесток от военкомата

Два жителя Мурманска уклонялись от службы в армии. Фото: Александр ГЛУЗ

Армия не курорт, далеко не все молодые люди хотят туда прийти служить. Но за закону нет слова "не хочу", есть "надо", разве что можно перейти на альтернативную службу. Но все равно долг Родине отдать надо.

Два жителя Мурманска - 20 лет и 22 - делать этого очень не хотели, поэтому бегали от военкомата.

- По данным следствия, призывники состояли на учете в отделе военного комиссариата Мурманской области. В ходе призывной кампании осенне-зимнего периода 2020 года молодые люди получали повестки о необходимости прибыть в отдел военного комиссариата для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Не желая проходить военную службу, в назначенные дни на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, подозреваемые не являлись, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Только вот уважительных причин у молодых людей не было. Поэтому их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Сейчас материалы уголовных дел готовят к передаче в суд.

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