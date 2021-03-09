Мурманская область вошла в список городов с самым низким уровнем коррупции

В Мурманской области взятки берут реже, чем в других регионах. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры подвело итоги 2020 года и признало Москву самым коррумпированным регионом в России.

- Далее идут Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край, - сообщает начальник управления Виктор Балдин.

А вот Мурманская область попала в этот рейтинг с самого конца: количество взяток в нашем регионе превышает только Чукотку, Марий Эл, Игушетию, Туву, Хакассию. Интересно, что и по данным 2019 года Мурманск был расценен как низко коррумпированный регион.

Однако, какая бочка меда без ложки дегтя. Виктор Балдин заметил, что низкие показатели коррумпированности – это может быть не столько заслуга власти населения, сколько недоработка правоохранительных органов.

Но с этим мнением согласны не все.

- Мы каждый год проводим опрос среди студентов, почему они выбрали именно МАГУ для обучения, - рассказывает редакции «КП» кандидат социологических наук, руководитель лаборатории социологических исследований МАГУ Екатерина Шарова. - И стабильно один из показателей – отсутствие коррупции в нашем ВУЗе.

Наверно, все-таки мы держимся в этим рейтинге за счет порядочности и честности людей с северным характером.

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