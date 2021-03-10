ДТП с пострадавшим на Чумбарова-Лучинского в Мурманске устроила 15-летняя девочка

15-летняя девушка села за руль машины и устроила ДТП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

9 марта в Мурманске на пересечении улиц Чумбарова-Лучинского и Калинина произошло серьезное ДТП, в котором пострадал один человек. Известно, что столкнулись Chevrolet Lanos и «ВАЗ-21010». Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, за рулем первой иномарки находилась 15-летняя девочка.

- По предварительной информации, 15-летняя несовершеннолетняя на Chevrolet выезжала с улицы Калинина, где столкнулась с Toyota, а затем врезалась в «ВАЗ». В аварии пострадала пассажирка отечественного авто. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщил "КП" инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Вероятно, подросток взяла ключи от машины родителей, решив покататься. Ничем хорошим в итоге это не обернулось.

Напомним: в Мурманске автобус столкнулся с троллейбусом. Авария произошла на проспекте Кольском.

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