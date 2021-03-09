Мурманск и Челябинск свяжут прямым авиарейсом

Средний чек в одну сторону сейчас с пересадкой выходит в 8-10 тысяч рублей, перелет занимает от 6 часов и больше. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Когда раньше жителей Мурманска спрашивали, почему им нравится жить на Севере, одним из ответов был "мобильность". Близко к центральной России, хорошие зарплаты - лети куда хочешь, деньги позволяют.

Последние годы главенствовала тенденция, что добраться из Мурманска в любую точку России проще было только на машине, конечно, кроме Дальнего Востока: рейсы исчезали, цены на перелеты росли. К счастью, намечается коренной перелом в этой истории - все больше авиакомпаний приходят в аэропорт Мурманска и соединяют напрямую города, минуя Санкт-Петербург и Москву. Red Wings планирует связать прямым рейсом Мурманск и Челябинск уже в начале мая. Сейчас проходит согласование расписания, формируется цена на билеты, согласовываются слоты с аэропортами. Средний чек в одну сторону сейчас с пересадкой выходит в 8-10 тысяч рублей, перелет занимает от 6 часов и больше. Если за такой же чек можно улететь без пересадки и с багажом, то это очень интересное предложение. Останется только придумать, чем заняться в Челябинске, кроме осмотра промышленных зон. Впрочем, вероятно, новый рейс ориентирован в первую очередь на бизнесменов и представителей промышленности.

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