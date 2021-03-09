Погода в Мурманске и области на 10 марта 2021 года: сильный ветер, до -30 градусов

Погода будет морозная. Фото: Олег ФИЛОНОК

Несмотря на то, что по календарю уже весна, погода не собирается дарить нам оттепель. С одной стороны хорошо, ведь снежной каши нам и так хватает, а с другой - хочется немного передохнуть от морозов.

- С 10 по 12 марта основным погодообразующим фактором на Кольском полуострове станет антициклон, смещающийся с районов Северной Европы в юго-восточном направлении. В этот период ожидается преимущественно солнечная погода, порывистый ветер, температура воздуха будет постепенно повышаться, - сообщили в мурманском гидрометцетре.

По прогнозам синоптиков, 10 марта будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами сильный, поземок. Температура воздуха ночью -15-20, при прояснениях -25-30 градусов, днем -7-12, местами до -17. На дорогах сохраняется гололедица.

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