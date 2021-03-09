В Мурманске избили мужчину, который кричал в окно и поссорился с прохожими

Побитый мурманчанин написал заявление в полицию с требованием найти и наказать его обидчиков. Фото: Скриншот видео

На праздничных выходных в группе "Мурманск ДТП ЧП" появилась информация, что в городе избили закладчика наркотиков. Видео потасовки на улице быстро стало набирать просмотры и комментарии, в основном в духе "так ему и надо".

На деле же оказалось, что никакими наркотиками в этой истории и не пахнет. Конфликт произошел 8 марта у дома №5 на улице Баумана в областном центре. Мужчина повздорил с другими мужчина, которые были у дома. Ссора была почти дистанционной: пострадавший выкрикивал обидные слова из окна своей квартиры. Через какое-то время после этого он вышел на улицу по своим делам и на свою беду столкнулся с компанией, которую оскорбил.

- Между мужчинами произошла потасовка, пострадавшего побили, а потом его обидчики ушли, - сообщил "КП" подробности инцидента врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

Побитый мурманчанин написал заявление в полицию с требованием найти и наказать его обидчиков.

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