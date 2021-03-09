Серьезное ДТП в Мурманске: столкнулись Chevrolet и "ВАЗ", пострадал один человек

Авария случилась на пересечении улиц Чумбарова-Лучинского и Калинина. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 9 марта в Мурманске на пересечении улиц Чумбарова-Лучинского и Калинина произошло серьезное ДТП. Проезд был сильно затруднен. На место аварии прибыли пожарные, скорая помощь и госавтоинспекторы.

- Произошло столкновение Chevrolet Lanos и «ВАЗ 21010». Пострадал один человек. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства устанавливаются, - сообщил "КП" инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Сейчас аварий на дорогах добавляет снежная каша, которую не успевают убирать, и гололедица. А в Териберку и Туманный из-за плохой погоды бывает и вовсе не попасть. Водителям стоит быть как можно внимательнее и осторожнее.

Напомним: в этот же день на Кольском проспекте врезались в друг друга автобус и троллейбус. К счастью, никто не пострадал.

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