С неубранной снежной кашей перед школой №27 в Мурманске, которая мешала детям-инвалидам, разобралась прокуратура

Все выявленные нарушения уже устранены. Фото: vk.com/citymurmanskru

На прошлой неделе в соцсетях появилось сообщение от родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, что подъезд к филиалу школы №27 на Кольском проспекте не расчищен. И им вместе с педагогами приходится носить своих детей на руках по снежной каше.

Резонансная новость разлетелась по всем СМИ, и уже к вечеру поступила информация, что автоподъезд расчистили с улицы Беринга. А на следующей день оперативный штаб доложил, что дорога к школе полностью очищена от снега.

9 марта поступила информация, что прокуратура внесла представление генеральному директору управляющей компании.

- Установлено, что ввиду ненадлежащего содержания ряда придомовых территорий имеются препятствия для передвижения инвалидов и маломобильных групп населения вдоль многоквартирных домов. Представление внесено 2 марта, сразу после появления обращения в СМИ, - сообщили «КП» в пресс-службе региональной прокуратуры.

На данный момент все выявленные нарушения устранены.

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