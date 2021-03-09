43-летний мужчина устроил погром в одной из ресторанов Мурманска

Посетителя доставили в отдел полиции. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по МО.

В одном из ресторанов Мурманска буйный посетитель устроил погром и не собирался ничего оплачивать. Сигнал о происшествии поступил на пульт оперативного дежурного областной Росгвардии. Для разбирательства в заведение был направлен экипаж вневедомственной охраны.

- Прибыв на объект, росгвардейцы выяснили у администрации ресторана, что один из посетителей разбил стекло в холле первого этажа и отказывается возмещать причиненный ущерб. На просьбы персонала мужчина не реагировал. Сотрудники вневедомственной охраны доставили 43-летнего мурманчанина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Сейчас в отношении мужчины составлен административный протокол за повреждение чужого имущества.

Напомним: в феврале в мурманском кафе задержали скандального мужчину, который отказался платить по счету. 33-летнего жителя Ивановской области доставили в отдел полиции.

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