Житель Ловозера перевел мошенникам почти полтора миллиона рублей

Номера, которыми пользовались аферисты, зарегистрированы в Москве. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

56-летний житель Ловозера в попытках сберечь свои деньги потерял все сбережения, подарив их мошенникам.

Мужчина обратился в полицию, где рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник безопасности банка и сообщил, что кто-то из другого региона пытается оформить на его имя кредит на сумму больше миллиона рублей. По словам работника финансового учреждения, чтобы этого не произошло, мужчине нужно срочно оформить с помощью онлайн-банка заявку на указанную сумму, после чего перевести деньги на другой, безопасный счет.

Затем местному жителю поступил другой звонок - от лжесотрудника правоохранительной структуры. Собеседник убедил северянина в том, что последний может помочь в расследовании - нужно установить работника, который распространяет информацию посторонним лицам.

- Звонивший предложил взять в нескольких банках максимально возможные суммы и перевести их на якобы безопасные счета. Собеседник пообещал, что работник, замешанный в мошенничестве будет установлен, а деньги вернутся на счета жителя Ловозеро и он сможет погасить взятые кредиты, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Таким образом, злоумышленники за сутки похитили у мужчины свыше 1 миллиона 476 тысяч рублей. Известно, что телефонные номера, которыми пользовались аферисты, зарегистрированы в Москве.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

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