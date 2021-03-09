ДТП в Мурманске: автобус столкнулся с троллейбусом

Никто в аварии не пострадал. Фото: vk.com/murmansk_dtp51

Днем 9 марта в Мурманске произошло ДТП с общественным транспортом. Столкнулись троллейбус №4 и автобус №120, который следует по маршруту "Автовокзал - Тулома". Авария случилась на Кольском проспекте, в районе 130 дома.

- В данном дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Оба участника аварии, водитель автобуса и водитель троллейбуса, были направлены в ГИБДД за оформлением ДТП, - сообщил "КП" инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

К слову, пару дней назад в областном центре случилась подобная авария у остановки "Долина Уюта". Автобус и троллейбус столкнулись из-за гололеда.

Сейчас снежная каша, образовавшаяся на дорогах и во дворах, создает массу трудностей для автовладельцев. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил убираться как можно оперативнее.

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