В Мурманске прошел первый семинар для специалистов по половому воспитанию детей и подростков

Особый интерес вызвали темы сексуальной безопасности, формирования безопасного и предупредительного поведения при посещении вечеринки, свидания и в машине. Фото: Тамилова Светлана Владимировна

Впервые в рамках реализации Программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область» состоялся семинар на тему «Психосексуальное развитие и половое воспитание детей и подростков. Сексуальная безопасность».

3 марта в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки для участия в семинаре собрались представители ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области, государственных учреждений: ГОБУСОН «Мурманский центр помощи семье и детям», ГОБУСОН «Берегиня», ГОБУ «МЦПД «Журавушка», ГОБУ «МЦПД «Ровесник», ведущий инспектор Уполномоченного по правам ребенка Мурманской области, специалисты структурного подразделения Детcкой деревни – SOS Кандалакша «Дом молодежи» и Социального центра – SOS Мурманск.

Научные исследования показывают, что сексуальное просвещение не может нанести вред, если оно правильно организовано и специалист, готовый реализовать право детей и подростков на информирование и поддержку в вопросах секса имеет знание анатомии, физиологии, психологии человека, имеет широкий кругозор, начитанность о различных формах проявления здоровой сексуальности, разнообразный педагогический инструментарий, ставит уважение личного достоинства и индивидуальные потребности детей и взрослых, воспитывающих своих детей на первое место.

Ведущая семинара Евтехова Татьяна Михайловна, психолог в социальной сфере Социального центра – SOS Мурманск, профессионально провела семинар на такую сложную тему, рассмотрев вопросы о психосексуальном развитии детей и подростков, этапы формирования сексуальности, коснувшись понятий «пола», «гендера», «гендерной идентичности», «гендерной дисфории», сексуальных девиаций, полового просвещения, критериев здоровой сексуальности и здоровых отношений.

Особый интерес вызвали темы сексуальной безопасности, формирования безопасного и предупредительного поведения при посещении вечеринки, свидания и в машине. Много вопросов породила тема формирования личностных границ у детей и подростков, формы тонкой манипуляции, ведущие к формированию виктимного поведения и нарушающие личностные границы.

Большинство участников выразило желание продолжить погружение в данную тему, так как еще очень много вопросов осталось «за кадром». Организаторы намерены продолжать работу по данному направлению с учетом высказанных пожеланий и с применением активных форм работы: тренингов и практикумов.

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