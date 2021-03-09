Мартовские морозы в Мурманской области покрывают Кольский залив коркой льда

Мороз 2021 года охватил Умбу, Кандалакшу, Янискоски там было -29,3. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мороз на 8 Марта вместе цветущей мимозы и тюльпанов во дворах – явление для Мурманска привычное. В 2018 год столбик термометра в Международный женский день опускался даже до -25.

Мороз 2021 года охватил Умбу, Кандалакшу, Янискоски там было -29,3. Каневка традиционно отметилась - 39,9 градусов ниже нуля, центр области – от - 30.1 в Верхнетуломском до -35,2 в Апатитах. В Североморске на морском вокзале Кольский залив покрылся тонкой коркой льда.

- Для того, чтобы лед все-таки образовался, нужны низкие температуры в течение длительного периода. В декабре нужен мороз в течение 1-3 суток ниже -30°С, в январе -25°С, в феврале -20°С, в марте -15°С - рассказывают редакции «КП» в Мурманском гидрометцентре. – Но и этот лед быстро сломается под воздействием приливных течений.

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