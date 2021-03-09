После приезда Константина Ивлева жители Мурманской области стали чаще жаловаться на школьное питание

Визит знаменитого шеф-повара привел к интересному результату. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

На прошлой неделе в Мурманскую область приезжал шеф-повар Константин Ивлев. Вместе с командой проекта «Шеф в школе» Российского движения школьников он представил в школе Колы свой вариант меню для учеников, разработанный с учетом специфики Севера.

Оно, конечно, поражает воображение тех, кто помнит из школьной столовой макароны с сыром, супы да котлеты. Как вам кальмары, уха из красной рыбы и баклажаны? Кто-то из северян считает такие блюда слишком дорогими для школьников, кто-то, что так можно и разбаловать детей, другие уверены, что на еде для подрастающего поколения нельзя экономить.

А еще визит знаменитого шеф-повара привел к интересному результату.

- После приезда Константина Ивлева выросло число жалоб на школьное питание, - сообщила на оперативном совещании в правительстве Мурманской области заместитель министра цифрового развития региона Александра Никипелова.

- Все после ресторатора Ивлева захотели такую еду, - удивился губернатор Андрей Чибис. - Надо понимать, что это вопрос постепенный, хотя возникает желание сразу все перестроить. И все же прошу министра проверить все сигналы.

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