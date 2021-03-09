В Мурманской области с начала 2021 года свернули 634 ковидные койки

По официальным данным, 25800 северян уже привились от коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

- В Мурманской области стабилизируется ситуация с коронавирусом, - с такой хорошей новости начал свой доклад на оперативном совещании в правительстве Мурманской области министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

По его данным, с начала года в подведомственных учреждениях свернули уже 634 ковидных койки, в том числе 90 на прошлой неделе. Сейчас их осталось 906, в том числе 136 с ИВЛ и 689 с кислородом. В области продолжают работать 24 ковидные патронажные бригады и 19 специализированных бригад скорой помощи для помощи пациентам с COVID-19.

-50900 пациентов получили бесплатные лекарства, в том числе 26 тысяч человек с ОРВИ в летний и осенний периоды 2020 года. 2437 человек сейчас находятся на самоизоляции, 935 - в обсерваторах. Сделано свыше 839 тысяч ПЦР-тестов, срок ожидания результата не превышается 24 часа, - отметил министр.

По официальным данным, 25800 северян уже привились от коронавируса.

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