Всего в Мурманской области с марта 2020 года новой коронавирусной инфекцией заразились 47 440 человек, 75 случаев зарегистрировали за последние сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 9 марта 2021 года составило 988 человек. По данным оперативного штаба, за последние сутки от COVID-19 умерли еще три человека.

Всего в Мурманской области с марта 2020 года новой коронавирусной инфекцией заразились 47 440 человек, 75 случаев зарегистрировали за последние сутки.

На этой неделе в регионе начинается четвертый этап проверки на иммунитет к коронавирусу. По данным министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, на данный момент от COVID-19 привито уже свыше 25 тысяч человек.

Также в Заполярье провели 839 тысяч тестов на коронавирус, результат приходит по СМС в большинстве случаев не позже чем через сутки после забора материала.

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