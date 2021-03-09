Жительница Кандалакша проведет полгода в колонии-поселении за вылов красной рыбы

Северянка должна будет заплатить 27 554 рубля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для многих жителей Мурманской области рыбалка - хороший способ разнообразить свой стол, если денег не особо. Вот только нельзя переходить черту и заниматься браконьерством.

Жительница Кандалакши попалась как раз на нем. Ущерб, который она причинила биологическим ресурсам нашей страны некоторым покажется не самым солидным - 27 554 рубля, но все-таки отвечать за него придется. В такую сумму специалисты оценили 9 особей горбуши и 2 кумжи, которые женщина выложила в реке Нива Кандалакшского залива в июле прошлого года. Северянка использовала сеть, которую установила на миграционных путях рыб. К слову, сеть использовать на рыбалке нельзя.

В отношении кандалакшанки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная на миграционных путях к местам нереста, группой лиц по предварительному сговору).

- С учетом позиции государственного обвинителя, подсудимую признали виновной в совершении инкриминируемого преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Также северянка должна будет заплатить 27 554 рубля.

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