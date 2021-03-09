Три жителя Североморска заставили браконьера ловить для них камчатского края

Мужчина промышлял браконьерством - ловил камчатского краба в акватории Кольского залива. Фото: Александр ГЛУЗ

Как аукнется, так и откликнется - в чем-то эта фраза применима к северянину, который не раз нарушал закон, а потом сам стал жертвой преступников.

Мужчина промышлял браконьерством - ловил камчатского краба в акватории Кольского залива. Об этом узнали три жителя Североморска, которые решили, что смогут на этом обогатиться. Поэтому стали шантажировать браконьера, чтобы он ловил для них деликатес. А чтобы тот не подумал отказаться, свои требования сопровождали ударами кулака.

- В марте 2019 года они заставили потерпевшего выловить 20 мешков камчатского краба. Когда мужчина вез улов на своей машине, обвиняемые остановили ее и потребовали передать его им. К браконьеру они применили физическое насилие, а также угрожали ему пистолетом. Потерпевший, воспринимая высказанные угрозы реально, согласился выполнить вышеуказанные незаконные требования, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Но действия североморцев не остались безнаказанными. В их отношении возбудили уголовное дело по п. б ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества и совершения других действий имущественного характера, под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имуществе в крупном размере). Сейчас материалы дела ушли в суд. Северянам грозит до 15 лишения свободы.

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