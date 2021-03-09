Из-за морозов в Мончегорске отменили уроки, а в Кандалакше ввели дистанционное обучение

В Мурманскую область пришли морозы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области стоят весенние... морозы. В ночь с 8 на 9 марта в регионе температура воздуха опустилась до - 39,9 градуса - так холодно было в Каневке. Но и в других муниципалитетах не очень-то тепло.

Если у взрослых выбора нет - на работу надо идти даже в таких условиях, школьникам везет больше. В Кандалакше, например, можно учиться дома.

- В связи с низкой температурой наружного воздуха - 28,4 градуса занятия для обучающихся 1-7 классов школ города 9 марта проводятся в дистанционном режиме, - сообщили в комитете по образованию Кандалакши.

А в Мончегорске и вовсе один день внеплановых каникул.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями в Мончегорске 9 марта отменяются занятия учащихся средних образовательных школ города с 1 по 5 классы включительно, - сообщили в местной администрации.

Потепление синоптики пока нам не прогнозируют.

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