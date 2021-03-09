Трех сотрудников Роспотребнадзора Мурманской области наградили орденом Пирогова

Три сотрудника Роспотребнадзора по Мурманской области получили награды от президента. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас в Мурманской области эпидемиологическая обстановка становится все лучше. Но год назад пандемия набирала обороты, региона оказался в локдауне, а весной 2020-го едва не "рванула" Белокаменка.

В то время некоторые службы работали без сна и отдыха, да и сейчас не расслабляются. Речь идет не только о врачах, но и Роспотребнадзоре. Работу регионального ведомства оценили на федеральном уровне. Руководителя ведомства Лену Лукичеву, ее заместителя Марину Ермакову, начальника территориального отдела в городах Апатиты, Кировске и Ковдорском районе Сергея Тареева Владимир Путин наградил орденами Пирогова

- Эти награды заслужены. Нам пришлось фактически проводить специальную операцию при распространении коронавируса на крупнейшей стройплощадке. Совместные четкие слаженные действия сотрудников Роспотребнадзора, наших медработников и оперативного штаба позволили эту задачу решить. По ее итогам уже готовились инструкции для наших коллег, как действовать при распространении инфекции при таком скоплении людей на ограниченной территории, - сообщил на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис.

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