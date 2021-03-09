Одну из пострадавших от рук живодера собак из Североморска прооперировали

Мотя хорошо перенесла операцию. Фото: vk.com/severomorskpriut

На прошлой неделе Мурманскую область ужаснули новости из Североморска: у одной из войсковых частей увидели двух собак со снятыми шкурами. Этой историей уже занялась полиция. А волонтеры вместе с ветеринарами спасают пострадавших животных.

Одну из собак - Кнопу - увезли на лечение в Санкт-Петербург. Собака еще щенок и больше всего пострадала от рук неизвестного живодера. Ветеринары дают осторожный прогноз. Второй собаке - Моте - повезло чуть больше. Но и ее восстановление будет непростым.

- 7 марта весь день велся консилиум врачей по состоянию ран на теле Моти. Врачи решили провести ревизию ран, немного почистить некротизированные места, сменить положение дренажа. 8 марта Мотю прооперировали, все прошло хорошо. Все задуманные манипуляции успешно выполнены, а так же смогли зашить обширную рану на плече. Врачи прогнозируют хорошую динамику, - рассказали в североморском приюте "Надежда".

Сейчас собака может сама ходить и кушать, что является хорошим знаком. Теперь специалисты будут решать, какой будет дальнейшая реабилитация.

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