В ночь на 9 марта температура в Мурманской области опустилась до 39,9 градуса

9 марта в Мурманской области ожидаются морозы до -33. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Пока жители других регионов весной убирают теплую одежду и уже думают о даче и рассаде, в Мурманской области гадают, как долго будут у нас морозы.

На мартовские праздники в Заполярье столбик термометра стал стремительно опускаться.

- Температуры на 6 утра. Ох, Каневка, похоже осталась без знакового мартовского сорокета. Налетела облачность, и температура повысилась до -37, а минимум застыл до -39.9. Север области отогрели заряды с моря, в центре и на юге тридцатники или около того, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Северян просят пока не расслабляться - мороз уходить не хочет. В МЧС региона предупреждают, что в Мурманской области 9 марта ожидаются морозы до -33.

- Во вторник будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер слабый переменный, на севере области западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -9-14°, местами до -20°. Гололедица, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

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