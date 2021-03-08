Инженер из Апатитов сыграл в "Своей игре" на НТВ

Апатитчанин Павел Шумилов принял участие в "Своей игре" на НТВ. Фото: скриншот видео

42-летний Павел Шумилов из Апатитов работает инженером в горном институте КНЦ РАН, но душа лежит не только к точным наукам.

Несколько лет он играет в спортивную версию "Своя игра" и участвует в областных соревнованиях по "Что? Где? Когда?" И вот 6 марта на канале НТВ показали передачу, где он сражается в интеллектуальном поединке с редактором из Ростова-на-Дону и преподавателем из Минска.

Вообще, Апатиты в интеллектуальных играх мелькают довольно часто - сколько случаев побед апатичан на стороне телезрителей было в казино "Что? Где? Когда?". Теперь вот "Своя игра". Правда, Павлу не удалось выиграть пьедестал этого выпуска - набранных очков не хватало для победы, хотя последний вопрос был взят. Победителем же стал минчанин, который неправильно ответил на финальный вопрос, но его баллов хватило для победы. Прямо как в ЕГЭ.

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