Евгений Никора и Андрей Сысоев поздравили жительниц Мурманска с 8 Марта

Мурманчанок поблагодарили за их заботу и доброту. Фото: скриншот видео

С весенним праздником 8 Марта прекрасных мурманчанок поздравили глава администрации Мурманска Евгений Никора и глава муниципального образования Мурманска Андрей Сысоев. Для прекрасной половины человечества они записали видеообращения.

- Уважаемые и дорогие наши мурманчанки! Поздравляю вас с самым весенним, самым нежным праздником в этом году - с Международным женским днем. Для мужчин это особенный день, ведь мы признаемся вам в любви. Мы говорим о том, как много вы для нас значите, - отметил Евгений Никора. - Но мы любим и ценим вас не только 8 Марта, а всегда. Здесь, на Севере, отношение к женщинам особенное. У нас холодно и темно, и мужчины, которые приходят домой, особенно нуждаются в душевной теплоте, любви и заботе. Все это дарите нам вы, дорогие женщины. Желаю вам крепкого здоровья, любви, счастья и замечательного настроения! С праздником!

В свою очередь глава муниципального образования начал свое поздравление со слов благодарности, адресованных жительницам заполярной столицы.

- Спасибо вам за то, что вы рядом с нами, за вашу любовь и наших детей, за тепло и уют в наших семьях. Ради вас мы готовы на все. Здоровья, счастья и удачи. Вы лучшие и самые красивые! С праздником! - с улыбкой произнес Андрей Сысоев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области вместе с сыном поздравил женщин с 8 Марта. Андрей Чибис пожелал северянкам здоровья, жизненных сил и красоты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru