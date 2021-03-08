Губернатор Мурманской области вместе с сыном поздравил женщин с 8 Марта

Глава региона поздравил женщин с праздником. Фото: скриншот видео

В чудесный весенний праздник - Международный женский день - губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил представительниц прекрасного пола, записав видеообращение вместе со своим сыном Вовой.

- Наши замечательные женщины, с праздником! С 8 Марта! Мы, мужчины, развиваемся, работаем, стремимся к большему только благодаря вам и ради вас. Желаю здоровья, жизненных сил, красоты, доброты. Оставайтесь такими же замечательными! Спасибо за то, что вы есть! - отметил глава заполярного региона.

А накануне праздника в Мурманской областной филармонии прошел торжественный вечер, гостьями которого стали жительницы Заполярья, заслужившие почет и уважение своим трудом на благо родного края. Пятнадцать северянок получили благодарственные письма губернатора. Среди них – медики и юристы, сотрудники полиции и Росгвардии, работники культуры и социальных учреждений.

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