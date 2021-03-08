На территории водосброса Нижне-Туломской ГЭС нашли тело сотрудника подрядной организации

Тело работника компании-подрядчика нашли у водосброса. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сегодня, 8 марта, на территории Нижне-Туломской ГЭС работают следователи. Ранее в СМИ появилась информация о гибели работника гидроэлектростанции. Но эту информацию в пресс-службе компании не подтвердили, уточнив, что мужчина не работал в «ТГК-1».

- 8 марта 2021 года на территории водосброса Нижне-Туломской ГЭС было обнаружено тело сотрудника подрядной организации. на место вызваны скорая и оперативные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о гибели сотрудника гидростанции не соответствует действительности, - сообщила Анастасия Вечирко, пресс-секретарь филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».

Проводится доследственная проверка. При каких обстоятельствах погиб мужчина, подробности о его возрасте и специальности, пока не озвучиваются.

Напомним: в Апатитах 27-летнему сотруднику компании оторвало руку во время работ по запуску инерционного грохота. Молодого человека госпитализировали.

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