Коронавирус унес жизни еще трех человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 8 марта 2021 года составило 985 человек. Согласно последним данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от COVID-19 умерли еще три человека.

Всего с начала пандемии, а именно с марта 2020 года, диагноз СOVID-19 поставили 47 365 жителям и гостям Заполярья, 74 человека получили положительный результат за последние 24 часа.

Лидером по числу заболевших все также является Мурманск (+31, всего 23334), на втором месте Североморск (+12, всего 4359), тройку замыкает Кандалакшский район (+7, всего 3323).

46210 северян уже выздоровели, 170 пациентов все еще находятся на лечении.

В Мурманской области продолжается вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V". Записаться на прививку можно через портал "Госуслуг".

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