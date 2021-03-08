Доктор Мясников о поездке в Мурманскую область и Баренцевом море: "Неземная красота! Вода, оказывается, соленая"

Александр Мясников наслаждается отдыхом в Мурманской области. Фото: www.instagram.com/drmyasnikov.ru
На днях доктор Мясников рассказал своим подписчикам в Instagram, что заболел опоясывающим герпесом и чувствует себя не очень. Но при этом он не стал отменять свои планы на поездку в Мурманскую область.
Известный врач и телеведущий мечтал о зимней рыбалке и купании в северных морях. И мечты сбылись.
- Неземная красота! Всего 2,5 часа лета от Москвы. Потрясающе красивые у нас места! Берег Баренцева моря, 170 километров от Мурманска. А мог бы поддаться своему герпесу зостер и болям и не поехать на выходные! Так у не увидел бы этого никогда! Никогда нельзя ничего откладывать! И лениться и бояться! - написал доктор Мясников у себя в Instagram.
Он не испугался и, несмотря на мороз, искупался в Баренцевом море.
- Вода, оказывается, соленая, - удивился врач.
Доктор Мясников окунулся в Баренцевом море. Фото: www.instagram.com/drmyasnikov.ru
Также прямо с борта судна, на котором он вышел в море, Александр Мясников поздравил северян с 8 Марта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманск прилетела Алена Свиридова. Певица заглянула на ярмарку "На Севере - весна!" и поймала северное сияние (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru