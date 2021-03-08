Джули сбежала во время поездки из Мурманска в Санкт-Петербург на станции Кемь. Фото: Анна Ярославцева

Жителей Карелии просят помочь в поисках собаки по кличке Джули, которая сбежала от хозяев во время перевозки из Мурманска в Санкт-Петербург.

- 6 марта в 20:30 на станции Кемь собака вывернулась из ошейника и убежала. Местности не знает. Джули заметили 7 марта в 15:45 за железнодорожным переездом! Главное, что сеи час она жива и здорова... Ночью бегала около вокзала. Не подходит к человеку ближе чем на 30 метров. На свое имя не отзывается! Ошеи ника на неи нет, - рассказали волонтеры, которые помогают хозяевам в поиске Джули.

Всех, кто увидит собаку, просят просят приманить ее и передать в местный приют, где о животном позаботятся, а потом помогут с доставкой в северную столицу.

Те, кто готов помочь с поисками, могут позвонить по телефону 89213563177 (Анна Ярославцева).

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